Mercato - OM : Benedetto égratigne Sampaoli et Longoria après son départ !

Publié le 22 janvier 2022 à 9h45 par A.C.

Dario Benedetto s’est exprimé au sujet de ses derniers mois à l’Olympique de Marseille, alors qu'il a fait son retour à Boca Juniors cet hiver.

Certains pensaient que l’arrivée de Jorge Sampaoli allait être une excellente nouvelle pour Dario Benedetto, puisque les deux hommes se sont déjà côtoyés par le passé. Pourtant, le temps de jeu de l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a jamais été aussi faible et cet été il a été prêté à Elche... avant de définitivement partir cet hiver. Boca Juniors a en effet annoncé sur les réseaux sociaux le grand retour de Benedetto, qui était parti en 2019. A noter que pour le moment, l’OM n’a encore rien officialisé.

« Marseille ne s'est pas comporté comme je pensais vraiment qu'ils devaient se comporter »