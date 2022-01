Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto livre les coulisses de son départ !

Publié le 21 janvier 2022 à 21h45 par B.C.

Prêté l’été dernier à Elche, Dario Benedetto a définitivement quitté l’OM pour retrouver l’Argentine et Boca Juniors. l'attaquant est revenu sur son départ ce vendredi, à l’occasion de sa présentation.

N’entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto a quitté l’OM l’été dernier pour rejoindre Elche dans le cadre d’un prêt. Mais la situation de l’Argentin ne s’est pas améliorée en Espagne, l’incitant à vouloir retrouver son pays natal et Boca Juniors, son ancien club. Le retour de Benedetto à Buenos Aires a ainsi été officialisé ce vendredi, et à l’occasion de sa présentation, l’attaquant de 31 ans s’est prononcé sur son choix.

« La décision venait du cœur »