Mercato - ASSE : Dupraz annonce ses deux priorités pour le recrutement !

Publié le 23 janvier 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Très active en cette période de mercato hivernal, l’ASSE n’a pas encore bouclé son recrutement et vise encore deux profils au minimum comme l’a indiqué Pascal Dupraz.

Après avoir obtenu les prêts de Paul Bernardoni et Sada Thioub en provenance d’Angers comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, ainsi que les signatures libres de Bakary Sako, Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon, l’ASSE ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Pascal Dupraz entend encore se renforcer avant la clôture du mercato de janvier, et l’entraîneur des Verts l’a clairement indiqué vendredi soir au micro d’Amazon Prime après la défaite de l’ASSE face à l’OL (0-1).

« Un attaquant et peut-être un latéral »