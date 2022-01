Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme danger se profile pour Dupraz avec cette cible !

Publié le 22 janvier 2022 à 17h10 par B.L.

Toujours en quête de nouveaux renforts cet hiver, Pascal Dupraz s'intéresserait entre autres à Julian Chabot. Toutefois, l'ASSE pourrait avoir un temps de retard sur un club allemand.

Pascal Dupraz n'en a pas fini avec son recrutement. Après Bakary Sako en tout début de mercato, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont rejoint l'ASSE, comme révélé par le10sport.com. Dernièrement, ce sont Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon qui se sont engagés en faveur des Verts . Vendredi, après la défaite contre l'OL (1-0), Pascal Dupraz a affirmé à Prime Video qu'il cherchait encore à recruter des nouveaux joueurs : « Il faut aussi qu’on recrute encore. Et on a cette intention là de recruter encore au moins deux joueurs, notamment un attaquant et peut-être encore un défenseur latéral. On travaille pour ça. ». Alors que Pascal Dupraz apprécierait notamment le profil de Julian Chabot, défenseur de la Sampdoria, ce dernier pourrait bien s'éloigner de Saint-Étienne...

Cologne ne lâche rien pour Julian Chabot