Mercato - ASSE : Pascal Dupraz interpelle déjà sa nouvelle recrue !

Publié le 22 janvier 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’ASSE vient d’officialiser l’arrivée de Joris Gnagnon pour renforcer son secteur défensif, Pascal Dupraz espère pouvoir compter sur sa nouvelle recrue le plus rapidement possible.

Après Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala, l’ASSE a officialisé vendredi sa cinquième recrue du mercato hivernal avec l’arrivée de Joris Gnagnon. L’ancien défenseur central du Stade Rennais, qui était libre depuis la résiliation de son contrat au FC Séville en septembre dernier, débarque néanmoins dans le Forez avec un manque sur le plan physique, et Dupraz espère que Gnagnon pourra au plus vite rectifier cette situation comme il l’a indiqué sur le site officiel de l’ASSE.

« On souhaite qu’il se prépare au mieux »