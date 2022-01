Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts annoncent la couleur pour ce grand chantier de Dupraz !

Publié le 21 janvier 2022 à 21h10 par D.M.

Directeur général de l'ASSE, Samuel Rustem s'est exprimé sur la suite du recrutement hivernal. Le dirigeant s'est notamment exprimé sur la possible arrivée d'un attaquant.

Et de 5 pour l’ASSE ! Après Bakary Sako, Joris Gnagnon, Paul Bernardoni et Sada Thioub, le club stéphanois a officialisé, ce jeudi soir, l’arrivée d’Eliaquim Mangala. Mais ce n’est pas suffisant pour Pascal Dupraz, qui espère d’autres renforts. « On en attend au moins deux en comptant une qui devrait bientôt signer » a confié le technicien en conférence de presse. Comme indiqué par L’Equipe , l’ASSE espérerait un latéral droit et un avant-centre.

« On a les moyens pour essayer de mettre en œuvre la meilleure stratégie possible »