Mercato - OM : Sampaoli et Longoria se font tacler après un transfert !

Publié le 23 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il vient de boucler son départ de l’OM pour retourner à Boca Juniors, Dario Benedetto n’a pas manqué d’égratigner Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sur son aventure phocéenne.

C’est officiel depuis samedi matin : Dario Benedetto n’est plus un joueur de l’OM. Le buteur argentin de 31 ans, qui n’entrait pas du tout dans les plans de Jorge Sampaoli et faisait l’objet d’un prêt à Elche depuis l’été dernier, a finalement été transféré à Boca Juniors. Son passage de deux ans et demi au sein du projet McCourt ne s’est donc pas déroulé comme prévu, et dans un entretien accordé à ESPN, Benedetto a pointé du doigt l’entraîneur de l’OM ainsi que son président, Pablo Longoria.

« Je préfère éviter les commentaires »