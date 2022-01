Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik a tranché pour son avenir !

Publié le 22 janvier 2022 à 9h10 par A.D. mis à jour le 22 janvier 2022 à 10h18

Malgré ses difficultés à l'OM cette saison, Arkadiusz Milik ne serait pas déterminé à partir lors de ce mercato hivernal.

Depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik traverse une très mauvaise passe. En effet, le buteur de l'OM n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau. Une situation qui pourrait provoquer son départ lors de ce mercato hivernal. Comme l'a annoncé L'Equipe ce vendredi soir, une offre alléchante d'ici la fin du mois de janvier pourrait faire réfléchir la direction de l'OM. Toutefois, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient tout de même répété à Arkadiusz Milik qu'il était au centre de leur projet, et ce, malgré la signature de Cédric Bakambu. Mais qu'en pense le numéro 9 de l'OM ?

Arkadiusz Milik ne serait pas déterminé à quitter l'OM