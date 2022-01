Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme retournement de situation pour ce buteur de Xavi !

Publié le 23 janvier 2022 à 7h30 par P.L.

Lors de ce mercato hivernal, le FC Barcelone a besoin d'alléger sa masse salariale pour continuer à se renforcer.Ainsi, Luuk de Jong a régulièrement été annoncé sur le départ cet hiver. Mais le Néerlandais pourrait finalement bien rester au Barça en ce mois de janvier.

Traversant l’une des périodes les plus délicates de son histoire, le FC Barcelone miserait sur le marché des transferts pour se reconstruire. En ce mois de janvier, le club catalan a d’ailleurs déjà enregistré deux arrivées avec Ferran Torres et Dani Alves. Toutefois, le Barça compterait également sur quelques départs afin d’alléger sa masse salariale et pouvoir ainsi continuer à recruter cet hiver. Dans cette optique, plusieurs joueurs ont été annoncés en partance comme Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Neto ou encore Luuk de Jong. Mais pour ce dernier, la tendance se serait complètement inversée.

Luuk de Jong parti pour rester au Barça cet hiver ?