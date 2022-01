Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce crack de Xavi aurait recalé un géant européen !

Publié le 23 janvier 2022 à 7h00 par P.L.

Comptant sur la jeunesse, le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat de Ronald Araujo. Si Joan Laporta semble toucher au but, il aurait cependant pu se faire doubler par Manchester United dans le dossier.

Misant sur la jeunesse pour se reconstruire, le FC Barcelone a déjà officialisé les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri. Mais Joan Laporta ne compterait pas s’arrêter-là, puisque ses deux priorités seraient désormais les extensions de bail de Gavi et de Ronald Araujo. D’ailleurs, selon Mundo Deportivo , les négociations seraient en très bonne voie avec l’Uruguayen et le président catalan serait en train de toucher au but sur ce dossier. Cependant, Joan Laporta aurait pu voir Manchester United lui jouer un sale coup pour Ronald Araujo.

Manchester United a tenté sa chance pour Araujo