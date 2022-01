Foot - Mercato

Mercato : Karim Benzema fait passer un subtil message au Real Madrid…

Publié le 23 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que son contrat ne court que jusqu’en juin 2023, Karim Benzema serait susceptible de voir le Real Madrid lui offrir une prolongation. Ce qui devrait le rendre particulièrement heureux au vu de son attachement au Real Madrid.

Et si Karim Benzema mettait un terme à son aventure longue de 13 ans au Real Madrid lors du prochain mercato ? El Nacional a dernièrement fait savoir que si Erling Braut Haaland venait à déposer ses valises à la Casa Blanca en plus de Kylian Mbappé lors de la même fenêtre des transferts, Benzema prendrait la décision de claquer la porte, soit à une année de l’expiration de son contrat. Cependant, la vérité serait tout autre.

« J’ai grandi, je suis devenu un homme ici »