Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur ce gros dossier du mercato !

Publié le 23 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger fait partie des options envisagées par le PSG pour l’été prochain. Mais Thomas Tuchel affiche toujours autant de détermination à vouloir prolonger le défenseur allemand…

Au même titre que Paul Pogba (Manchester United) ou Franck Kessié (Milan AC), Antonio Rüdiger fait partie des joueurs arrivant en fin de contrat en juin 2022 et ciblés par le PSG. Leonardo apprécierait beaucoup le profil du robuste défenseur allemand de Chelsea, et doit notamment composer avec la concurrence du Real Madrid et du FC Barcelone dans ce dossier. Mais pas que…

Tuchel veut conserver Rüdiger à Chelsea