Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé pourrait réaliser le rêve de Xavi !

Publié le 22 janvier 2022 à 17h00 par A.C.

En fin de contrat, Ousmane Dembélé est poussé vers la sortie au FC Barcelone et pourrait laisser une place libre derrière lui.

C’est le gros dossier de ce mercato hivernal. A seulement quelques mois de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé et ne semble pas vouloir le faire, ce qui a poussé le FC Barcelone à prendre des mesures radicales. Xavi ne l’a pas convoqué pour le huitième de finale de Copa del Rey perdu face à l’Athletic Bilbao (3-2) et Mateu Alemany l’a clairement invité à se trouver au plus vite un nouveau club. « Aujourd'hui, le 20 janvier, à onze jours de la fin de la dernière période de son contrat, il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et ne s'engage pas dans le projet futur du Barça » a expliqué le directeur du football du FC Barcelone. « Dans ce scénario, on a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier ». Plusieurs clubs de Premier League seraient tentés avec notamment le Chelsea de Thomas Tuchel, qui l’a bien connu au Borussia Dortmund.

La piste Morata relancée grâce à Dembélé... et Ansu Fati ?