Mercato - OM : Le feuilleton Kamara est totalement relancé !

22 janvier 2022

Alors qu’il semblait se rapprocher de l’AS Roma, Boubacar Kamara pourrait avoir une autre piste pour quitter l’OM.

José Mourinho et Pablo Longoria pourraient s’entendre cet hiver. Avec Boubacar Kamara en fin de contrat et une prolongation jugée quasiment impossible, le président de l’Olympique de Marseille a décidé de trancher en le vendant avant la fin du mois de janvier. Une piste s’est rapidement confirmée avec l’AS Roma, où José Mourinho semble être un grand fan du joueur de l’OM. Il Corriere dello Sport annonce d’ailleurs ce samedi que le coach romain pousserait Amadou Diawara et Carles Pérez vers la sortie, afin d’avoir les fonds nécessaires pour satisfaire les demandes de Longoria ainsi que de Kamara.

La Premier League plutôt que l’AS Roma ?