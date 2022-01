Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Karim Benzema est tout tracé !

Publié le 19 janvier 2022 à 13h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Karim Benzema peut être rassuré pour son avenir. Avec son rendement actuel, le Real Madrid n'aura aucun mal à étendre une nouvelle fois son bail.

Au Real Madrid, Karim Benzema est une exception. Et pour cause, en août dernier, il a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires. Et pourtant, Florentino Pérez est réputé pour sa méfiance à l'égard des joueurs qui ont plus de 30 ans en leur proposant des contrats d'un an, ce qui permet au Real Madrid de ne prendre aucun risque sur le long terme et d'anticiper un possible déclin. Mais avec Karim Benzema, les risques de déclin étaient infimes.

Vers une nouvelle prolongation de Benzema ?