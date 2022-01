Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Aulas lance un énorme appel du pied à Benzema !

Publié le 17 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

13 ans après le départ de Karim Benzema vers le Real Madrid, Jean-Michel Aulas rêve touours de rapatrier le joueur formé à l'OL.

En 2009, Karim Benzema a quitté l'OL pour rejoindre le Real Madrid au cœur d'un mercato estival sensationnel qui a également vu débarquer Cristiano Ronaldo et Kaka. Mais l'international français est le seul des trois toujours présent au sein du club merengue. Il faut dire que l'attaquant s'est imposé comme une référence dans le monde à son poste. Mais du haut de ses 34 ans et alors que son contrat court jusqu'en juin 2023, Karim Benzema ne restera pas éternellement au Real Madrid. Jean-Michel Aulas rêve d'en profiter pour le rapatrier à Lyon.

Aulas et le rêve Benzema