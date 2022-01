Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ d'Ousmane Dembele déjà acté ? La réponse !

Publié le 19 janvier 2022 à 11h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele aurait d'ores et déjà signé dans un autre club selon certaines rumeurs. Toutefois, la direction catalane n'aurait aucune preuve concernant cette information. Autrement, Xavi et Joan Laporta auraient tenté de forcer le départ d'Ousmane Dembele cet hiver.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembele peut négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix depuis le mois de janvier. Et selon certaines rumeurs, l'attaquant français aurait profité de la situation pour s'engager en faveur d'une nouvelle écurie. Une information dont le FC Barcelone n'aurait pas eu connaissance. Dans le cas contraire, les hautes sphères catalanes auraient commencé à faire le nécessaire pour le vendre d'ici la fin du mois de janvier.

Aucun accord entre Ousmane Dembele et un nouveau club ?