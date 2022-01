Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros coup de balai pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 janvier 2022 à 9h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé risque de quitter le PSG librement et gratuitement pour signer au Real Madrid. Pour retenir son numéro 7, Leonardo serait contraint de réduire la masse salariale du club parisien. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG envisagerait de se débarrasser de Mauro Icardi, Julian Draxler et de Layvin Kurzawa d'ici la fin du mois de janvier.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait jouer sa dernière saison à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien se rapproche de plus en plus d'un départ libre et gratuit. D'autant que, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a déjà donné sa parole au Real Madrid pour la saison prochaine. Malgré tout, le PSG n'aurait toujours pas abandonné l'idée de conserver son crack français. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Leonardo envisagerait de procéder à un grand ménage cet hiver.

Icardi, Draxler et Kurzawa sacrifiés pour prolonger Mbappé ?