Mercato - PSG : Kylian Mbappé recale encore le Qatar !

Publié le 19 janvier 2022 à 9h15 par A.M.

Bien que l'idée d'une prolongation de courte durée ait fait son chemin pour Kylian Mbappé, ce dernier serait toujours plus proche d'un départ du PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, l'été dernier, il avait réclamé son départ pour rejoindre le Real Madrid qui avait transmis des offres comprises entre 160 et 200M€, toutes refusées par le PSG. Par conséquent, il semblait clair que l'avenir de Kylian Mbappé passait désormais par le club merengue avec lequel il peut s'engager libre. Mais plusieurs médias, à l'image de Téléfoot , du Telegraph et plus récemment ESPN , assuraient que le PSG envisageait d'offrir une prolongation de courte durée à Kylian Mbappé. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante.

Le PSG serait résigné pour Mbappé