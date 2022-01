Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce crack de Xavi a déclenché une guerre au Barça !

Publié le 21 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Comme révélé par la presse allemande, les relations seraient plutôt tendues entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Une guerre dont Pedri serait à l’origine. Explications.

En seulement quelques mois, Pedri s’est imposé comme l’un des cadres du FC Barcelone et cela à 19 ans. Arrivé de Las Palmas à l’été 2020, l’Espagnol a connu une ascension fulgurante. Le Barça s’est alors empressé de sécuriser l’avenir de son crack en le faisant prolonger jusqu’en 2026 en octobre dernier. Un moyen également d’éloigner les différents prétendants. En Allemagne, le Bayern Munich était très intéressé par Pedri et n’avait pas hésité à lancer les grandes manoeuvres pour le recruter. De quoi agacer les Blaugrana.

Ça se tend entre le Bayern et le Barça !