Mercato - PSG : Un gros projet du Qatar est à oublier !

Publié le 21 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Très apprécié par les Qataris, Arsène Wenger a souvent été évoqué au PSG. L’Alsacien a toutefois été très clair sur cette possibilité.

Dans les prochains mois, cela va énormément bouger au PSG. Et quand il s’agit d’évoquer ces futurs changements, les regards se tournent notamment vers Mauricio Pochettino qui devrait céder sa place à Zinedine Zidane. Les rumeurs ne cessent de se multiplier à propos du Français, dont l'arrivée semble se préciser un peu plus chaque jour. Mais cela ne serait pas tout. Récemment, il était expliqué que Leonardo pourrait également ne pas rester et pour le remplacer, le Qatar pourrait penser à Arsène Wenger, lui dont le nom a souvent circulé au PSG, étant très apprécié par les dirigeants qataris.

« De l’invention pure et simple »