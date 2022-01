Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ se précise pour un indésirable de Xavi ?

Publié le 20 janvier 2022 à 19h00 par P.L.

En manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Xavi, Oscar Mingueza pourrait bien rebondir au FC Valence. Toutefois, le FC Barcelone pourrait se fermer à un départ de l'Espagnol cet hiver, même si un mouvement pour recruter José Luis Gaya ne serait pas à exclure.

L’arrivée de Xavi a été bénéfique pour quelques joueurs au FC Barcelone. Mais pour d’autres, elle a plutôt eu l’effet inverse. Oscar Mingueza figure plutôt dans la deuxième partie. Régulièrement utilisé sous Ronald Koeman, le défenseur espagnol a vu son temps de jeu être considérablement réduit suite au départ du technicien néerlandais. De ce fait, le joueur de 22 ans pourrait envisager un départ en ce mois de janvier afin de poursuivre sa progression. Et il pourrait bien rebondir dans un autre club espagnol.

Valence s’intéresse à Mingueza, le Barça pourrait tenter de rattacher Gaya à l'opération