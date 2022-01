Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme bras de fer avec le Barça pour ces trois cracks ?

Publié le 22 janvier 2022 à 22h30 par P.L.

Désireux de renouveler son effectif, le Real Madrid penserait à recruter plusieurs jeunes, à savoir Ryan Gravenberch, Endrick et Julian Alvarez. Toutefois, ces trois cracks seraient également suivis par le FC Barcelone.

Face à un effectif qui se fait de plus en plus vieillissant, le Real Madrid chercherait à s’attacher les services de plusieurs jeunes. L’été dernier déjà, le club madrilène avait recruté Eduardo Camavinga. Mais ce ne serait pas suffisant aux yeux de Florentino Pérez, qui s’intéresserait également à Aurélien Tchouameni pour rajeunir son entrejeu et possiblement remplacer Casemiro. Toutefois, le président du Real Madrid songerait aussi à d’autres cracks et cela pourrait bien nuire à Joan Laporta.

Le Real Madrid suit Gravenberch, Endrick et Alvarez comme le Barça