Mercato - Real Madrid : Après Camavinga, Ancelotti veut un autre crack de Ligue 1 !

Publié le 22 janvier 2022 à 21h30 par P.L.

Cherchant un possible remplaçant à Casemiro, Florentino Pérez aurait quelques idées en tête. Et il pourrait bien de nouveau aller piocher en Ligue 1 après avoir recruté Eduardo Camavinga l'été dernier. En effet, le président du Real Madrid aimerait miser sur Aurelien Tchouameni.

Malgré sa bonne première partie de saison, le Real Madrid chercherait tout de même à se renforcer, notamment dans son entrejeu. Plus le temps passe, plus le milieu de terrain merengue se fait vieillissant. Même s’il serait en passe de prolonger, Luka Modric a déjà 36 ans, tandis que Toni Kroos a 32 ans et Casemiro 29 ans. Ainsi, le Real Madrid souhaiterait rajeunir son effectif. Et après avoir recruté Eduardo Camavinga l’été dernier, le pensionnaire de LaLiga pourrait bien aller piocher une nouvelle fois en Ligue 1.

Le Real Madrid pense à Tchouameni pour remplacer Casemiro