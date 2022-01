Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane à l'origine d'un coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé ? La réponse

Publié le 22 janvier 2022 à 20h15 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG rêve de confier les rênes de l'équipe première à Zinédine Zidane. Mais l'arrivée du technicien français ne devrait pas avoir d'incidence sur l'avenir de Kylian Mbappé.

Lié au PSG jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas aller au bout de son contrat. Comme indiqué par le 10Sport.com le 9 novembre dernier, la question de son avenir n’est plus un sujet tabou et un remplacement dans les prochains mois est loin d’être exclu. Ce samedi, la presse espagnole va plus loin en affirmant le départ de Mauricio Pochettino et de son staff à la fin de la saison. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait récemment annoncé la nouvelle au technicien argentin, dans les tablettes de Manchester United.

Mbappé ne changera pas d'avis