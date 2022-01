Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Zinédine Zidane prend forme...

Publié le 22 janvier 2022 à 19h15 par D.M.

Les dirigeants du PSG n'ont pas l'intention de poursuivre l'aventure avec Mauricio Pochettino. Le technicien argentin pourrait être remplacé à la fin de la saison par Zinédine Zidane.

Le 9 novembre dernier, le 10 Sport.com révélait les doutes des dirigeants du PSG au sujet de Mauricio Pochettino. Mécontents des prestations de son équipe, les responsables ont commencé à évoquer le cas de l’entraîneur argentin en coulisses. Et selon les informations de la presse espagnole, le club parisien n’a plus l’intention de continuer avec le technicien. A en croire OK Diario, Nasser Al-Khelaïfi aurait signifié à Mauricio Pochettino son départ à la fin de cette saison. Ancien coach de Tottenham, il pourrait rebondir à Manchester United.

Zidane ne reste pas insensible