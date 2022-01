Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Ndombélé, Pogba… Le Qatar peut-il convaincre Mbappé de rester ?

Alors que le PSG cherche à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail, la direction du club parisien pourrait-elle parvenir à ses fins en s’attachant les services de Zinedine Zidane, Paul Pogba et Tanguy Ndombélé ?

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé reste au centre de l’actualité sportive. Vu d’Espagne, l’arrivée du Bondynois au Real Madrid est inéluctable puisque plusieurs médias assurent que tout est déjà ficelé entre les deux parties. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé dispose bel et bien d’un accord moral avec le Real Madrid et se dirige donc vers la capitale espagnole, mais le PSG n’a pas abdiqué et tente par tous les moyens de convaincre sa star de prolonger son bail. Et pour parvenir à ses fins, les Qataris pourraient bien tenter une grande opération séduction auprès de Kylian Mbappé.

Un recrutement "made in Mbappé" au PSG ?

Alors que Mauricio Pochettino peine à faire l’unanimité en interne, les propriétaires qataris du PSG rêvent de mettre la main sur Zinedine Zidane. Un profil prestigieux qui pourrait amener Kylian Mbappé à revoir sa position, puisque le numéro 7 parisien n’a jamais caché son admiration pour son aîné, qui a souhaité s’attacher ses services lorsqu’il dirigeait encore le Real Madrid. De plus, Nasser Al-Khelaïfi est attentif à la situation de Paul Pogba, actuellement dans sa dernière année de contrat et proche de Kylian Mbappé en équipe de France, mais un autre homme pourrait aider le PSG dans sa mission. Il y a quelques années, le champion du monde tricolore avait fait le forcing auprès de sa direction afin que celle-ci se positionne sur Tanguy Ndombélé. Finalement, l’ancien milieu de l’OL n’avait pas posé ses valises à Paris, mais cela pourrait prochainement arriver puisque le PSG souhaite récupérer cet hiver le joueur de Tottenham, l’un des grands amis de Kylian Mbappé.



