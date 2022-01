Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour le départ de Pochettino !

Publié le 22 janvier 2022 à 16h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG, et ce, parce que Doha rêve de s'offrir les services de Zinedine Zidane. De son côté, Manchester United continuerait le travail pour dénicher le successeur de Ralf Rangnick et l'Argentin resterait sa première option.

Arrivé au PSG en janvier 2020, Mauricio Pochettino est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Et pourtant, le technicien argentin pourrait ne plus faire long feu à Paris. Alors que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein du club de la capitale. Conscient de la situation, la direction de Manchester United serait prête à profiter de la situation.

Manchester United s'active pour Mauricio Pochettino