Mercato - PSG : Le verdict est déjà tombé pour Mauricio Pochettino !

Publié le 22 janvier 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino devrait prendre le large dès la fin de la saison. Selon la presse espagnole, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de se séparer de son coach à l'issue de l'exercice 2021-2022. Pour la suite de sa carrière, l'actuel coach du PSG pourrait être sur le banc de Manchester United.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Mauricio Pochettino vit peut-être ses derniers mois au PSG. Selon nos informations, Doha rêve de nommer Zinedine Zidane en tant qu'entraineur. Ainsi, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou à Paris. En effet, plusieurs décideurs de l'écurie rouge et bleu ont déjà bougé leurs pions pour anticiper le potentiel départ de l'Argentin. Ce samedi, Ok Diario a lâché de nouvelles précisions de taille sur l'avenir du technicien du PSG. Et à en croire le média espagnol, Mauricio Pochettino serait d'ores et déjà condamné à quitter le club de la capitale à l'issue de la saison. En effet, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de se séparer de son entraineur au terme de cet exercice 2021-2022 car il ne serait pas satisfait par ses performances, et lui aurait déjà fait savoir.

Al-Khelaïfi compte se débarrasser de Pochettino en fin de saison

D'après les indiscrétions de Bild , Mauricio Pochettino pourrait donc quitter le PSG et poursuivre sa carrière à Manchester United. Alors que Ralf Rangnick a été nommé à la tête des Red Devils , les dirigeants anglais ne le considéreraient que comme un simple entraineur intérimaire. Ainsi, ils avanceraient les discussions pour dénicher le successeur de Ralf Rangnick. Et à en croire le média allemand, Mauricio Pochettino serait toujours la grande priorité de Manchester United. Mais que pense Mauricio Pochettino d'un départ chez les Red Devils ?

Pochettino sur le banc de Manchester United la saison prochaine ?