Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino sort du silence pour le dossier Ndombele !

Publié le 22 janvier 2022 à 13h30 par Th.B. mis à jour le 22 janvier 2022 à 13h33

Alors que les rumeurs envoyant Tanguy Ndombele du côté du PSG se multiplient, Mauricio Pochettino a tenu à calmer le jeu lors d’un point presse programmé ce samedi. Explications.

Comme L’Équipe l’a fait savoir ce samedi dans ses colonnes du jour, la grande priorité de Leonardo serait de se séparer de Layvin Kurzawa après avoir su trouver des portes de sorties à Rafinha et à Sergio Rico sous la forme de prêts. Le marché pour le latéral gauche français semble être moins important que pour le Brésilien et l’Espagnol, néanmoins, ce dossier serait primordial pour mener à bien une opération sur laquelle le directeur sportif du PSG travaillerait, à savoir le prêt de Tanguy Ndombele, en difficulté du côté de Tottenham. Jeudi, The Athletic confiait que le PSG serait ouvert à l’idée d’offrir à Mauricio Pochettino l’international français. Cependant, il faudrait que le Leonardo puisse se séparer d’un autre joueur afin d’avoir de réelles chances d’attirer Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain.

Mauricio Pochettino botte en touche pour Tanguy Ndombele !

Mais qu’en pense Mauricio Pochettino ? Invité à s’exprimer sur le dossier Tanguy Ndombele ce samedi, moment où il s’est présenté face aux journalistes dans le cadre de la réception du Stade de Reims dimanche soir, l’entraîneur du PSG ne s’est pas laissé prendre au jeu des spéculations pour le milieu de terrain qu’il a connu pendant quelques mois à Tottenham avant d’être licencié en novembre 2019. « Je n'aime pas parler des rumeurs ou des joueurs qui sont dans d'autres équipes. On a un groupe d'une grande qualité. Le club a fait des gros efforts l'été dernier pour avoir un effectif équilibré. Le mercato d'hiver est ouvert. Il y a peut-être des joueurs qui ont des envies mais je suis content de mon effectif ». a simplement confié l’entraîneur du PSG à l’occasion de son passage en conférence de presse ce samedi et dans des propos relayés par RMC Sport. Et à Tottenham, on semble également jouer la carte de la prudence.

Et à Tottenham, on laisse planer le doute…