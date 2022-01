Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le suspense est total dans le dossier Ndombele !

Publié le 22 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Le PSG pourrait tenter un coup avec Tottenham pour le prêt de Tanguy Ndombele. Et ce n’est pas le coach des Spurs, en la personne d’Antonio Conte, qui mettra un terme aux spéculations sur la question.

Et si Leonardo et la direction sportive du PSG venaient à mener à bien la venue d’un milieu de terrain avant la clôture du mercato hivernal ? Alors que le curseur était placé sur les départs et les avancées pour des dossiers estivaux, le PSG aurait à présent pour objectif de trouver un accord avec Tottenham pour le prêt avec option d’achat de Tanguy Ndombele qui, quel que soit l’entraîneur en poste à Tottenham, peine à faire son trou chez les Spurs depuis son arrivée à l’été 2019 lorsque Mauricio Pochettino était en place sur le banc de Tottenham. Actuellement entraîneur du PSG, Pochettino aimerait le voir débarquer à Paris selon The Athletic . Antonio Conte a fait le choix de laisser planer le doute sur la question.

« J'ai parlé avec le club et j'espère qu'il va m’écouter »