Mercato - Barcelone : Le feuilleton Dembélé n’est pas au bout de ses surprises…

Publié le 22 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Bien que le départ d’Ousmane Dembélé semble se confirmer, son agent Moussa Sissoko aurait la ferme intention de s’entretenir avec les dirigeants du FC Barcelone afin comme objectif premier de trouver un accord pour la prolongation de contrat de son client.

« J'interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. J'interdis à quiconque de me prêter des intentions que je n'ai jamais eues. J'interdis à quiconque de parler à ma place, à la place de mon agent en qui j'ai une totale confiance. Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club, de mon coach. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l'ensemble des supporters... et ce n'est pas maintenant que cela s’arrêtera » . Après avoir témoigné d’une énorme médiatisation des tractations entre son entourage et les dirigeants du FC Barcelone quant à sa prolongation de contrat, Ousmane Dembélé a tenu à utiliser son compte Instagram afin de mettre les choses au clair quant à la situation dans laquelle il se trouve concernant son avenir et le FC Barcelone. Et alors que le président Joan Laporta et les décideurs du Barça commenceraient à être lassés de ce dossier, Ousmane Dembélé serait toujours prêt à renouveler son contrat arrivant à expiration à la fin de la saison.

Le clan Dembélé pense toujours à la prolongation