Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un casse-tête pour Ndombele ?

Publié le 22 janvier 2022 à 8h45 par Th.B.

Alors que le dossier Tanguy Ndombele commencerait à prendre de l’ampleur au PSG, Leonardo saurait déjà à quoi s’en tenir pour cette opération.

D’ici la fin du mercato hivernal, Leonardo serait susceptible de finalement enregistrer la venue d’un renfort alors que cette fenêtre des transferts ne semblait initialement qu’à servir de préparation pour les offensives de l’été prochain pour le PSG et surtout d’un moyen de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino que ce soit via des prêts comme cela a été le cas avec Sergio Rico et Rafinha notamment ou par l’intermédiaire de ventes, à l’instar de celle de Bandiougou Fadiga. Cependant, The Athletic a confié ce jeudi que le dossier Tanguy Ndombele prenait de l’ampleur dans les bureaux de la direction du PSG. Mais pour cela, le directeur sportif du PSG a du pain sur la planche.

Un départ obligatoire pour la venue de Ndombele, l’option d’un échange avec Paredes compliquée…