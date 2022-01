Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a fixé une énorme condition pour quitter Paris !

Publié le 22 janvier 2022 à 18h15 par A.D.

Alors que le PSG ne ferme pas la porte à son départ, Mauricio Pochettino pourrait s'envoler vers Manchester United. Alors qu'il serait la priorité des Red Devils pour la succession de Ralf Rangnick, le coach argentin aurait fixé une grosse condition pour rejoindre le club anglais.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Mauricio Pochettino pourrait ne plus faire long feu au PSG. Selon nos informations, Doha rêve de placer Zinedine Zidane sur le banc parisien. Ainsi, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou à Paris. Conscient de la situation, Manchester United souhaiterait profiter de l'aubaine pour s'offrir les services de l'Argentin. D'ailleurs, comme l'a indiqué Bild , Mauricio Pochettino resterait la priorité des Red Devils , qui avanceraient les discussions pour obtenir gain de cause. Mais quelle est la position du technicien du PSG ?

Mauricio Pochettino veut les pleins pouvoirs à Manchester United