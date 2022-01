Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a lâché une bombe à Pochettino en coulisses !

22 janvier 2022

Les dirigeants du PSG auraient annoncé à Mauricio Pochettino et à son staff qu'ils ne seraient pas conservés la saison prochaine. Le technicien argentin devrait quitter la capitale à la fin de cet exercice.

Le PSG est loin de faire l’unanimité cette saison, malgré sa première place en Ligue 1, mais aussi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et pour cause, le groupe parisien ne parvient pas à convaincre sur le terrain et à réaliser des prestations satisfaisantes, malgré les présences de Lionel Messi, de Kylian Mbappé ou encore de Neymar dans le groupe. Comme souvent dans ce genre de cas, l’entraîneur est pointé du doigt. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le cas Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou en interne. Selon nos informations, un départ de l'entraîneur en 2022 est loin d'être exclu.

Le PSG aurait pris la décision de se séparer de Pochettino