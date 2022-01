Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Aubameyang prend un gros tournant !

Publié le 22 janvier 2022 à 18h10 par Th.B.

Alors que le nom de Pierre-Emerick Aubameyang semble à nouveau être lié au PSG, Arsenal aurait reçu une généreuse proposition de la part d’Al-Hilal pour son attaquant…

Depuis le 6 décembre dernier et son entrée en jeu face à Everton, Pierre-Emerick Aubameyang n’a plus foulé une pelouse de Premier League. Pour des raisons disciplinaires, Mikel Arteta l’a en effet écarté du groupe professionnel d’Arsenal pour les rencontres disputées par les Gunners . Résultat, il est question d’un potentiel prêt ou transfert d’Aubameyang dans le cadre du mercato hivernal, son contrat prenant fin en juin 2023 à Arsenal. Et le PSG aurait vu les services d’Aubameyang lui être proposés selon la presse transalpine. Cependant, il semblerait que ce soit Al-Hilal qui tienne la corde dans cette opération.

Arsenal prendrait en considération l’offre d’Al-Hilal pour Aubameyang !