Mercato - PSG : Leonardo pourrait perdre un nouveau bras de fer...

Publié le 23 janvier 2022 à 7h15 par A.C.

Suivi par plusieurs clubs étrangers, Abdou Diallo pourrait quitter le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato hivernal.

Il est l’un des noms les plus évoqués cet hiver, dans l’opération dégraissage lancée par Leonardo. Joker de Mauricio Pochettino depuis le début de la saison, Abdou Diallo est annoncé proche d’un possible départ au Paris Saint-Germain et aurait plusieurs touches à l’étranger, en Premier League comme en Serie A. L’AC Milan serait actuellement le club le plus intéressé, avec Paolo Maldini qui ratisse le marché pour trouver un remplaçant à Simon Kjaer, gravement blessé au genou. Des négociations auraient débuté avec le PSG, mais le club milanais semble pour le moment refroidi par les demandes de Leonardo.

Diallo parti pour rester au PSG