Mercato - PSG : Un deal colossal proposé à Leonardo avec Aubameyang ?

Publié le 22 janvier 2022 à 0h45 par D.M.

Certains intermédiaires auraient proposé les services de Pierre-Emerick Aubameyang à plusieurs équipes et notamment au PSG.

Pierre-Emerick Aubameyang ne vit plus un compte de fée à Arsenal. L’international gabonais traverse une passe difficile dans sa carrière et pourrait bien changer d’air pour relancer la machine. Selon les informations de Sky Sports, plusieurs équipes européennes seraient prêtes à accueillir l’attaquant. Le Milan AC, la Juventus, le FC Séville auraient coché son nom, tout comme l’OM et le PSG en France. A en croire ce média, Leonardo aurait activé cette piste Aubameyang. Mais ce vendredi, la presse italienne décrit une autre réalité.

Aubameyang proposé au PSG ?