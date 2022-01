Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l'action pour... Aubameyang !

Publié le 20 janvier 2022 à 19h10 par A.D.

Dans une situation très compliquée à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait très bientôt prendre le large. Selon la presse britannique, le PSG serait prêt à profiter de l'aubaine pour s'offrir les services de l'international gabonais. D'ailleurs, Leonardo aurait déjà bougé ses pions pour mener à bien ce dossier.

Ces dernières semaines, Pierre-Emerick Aubameyang vit des moments très difficiles à Arsenal. Une situation qui pourrait provoquer son départ lors de ce mercato hivernal. D'après les dernières indiscrétions de Tuttosport , le PSG aurait été alerté par le cas Aubameyang. Alors qu'il verrait d'un bon oeil l'idée de recruter l'international gabonais, Leonardo aurait inscrit son nom sur ses tablettes.

Le PSG a débuté les contacts pour Aubameyang