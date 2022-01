Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour Aubameyang !

Publié le 22 janvier 2022 à 13h15 par Th.B.

Le PSG aurait vu les services de Pierre-Emerick Aubameyang lui être proposés. Cependant, Arsenal n’envisagerait le départ en prêt de son attaquant si, et seulement si, son successeur était trouvé en amont sur le marché.

Comme ce fut le cas par le passé, le PSG est à nouveau lié au dossier Pierre-Emerick Aubameyang alors que l’aventure du Gabonais à Arsenal a pris un sérieux tournant ces dernières semaines. Pour des raisons disciplinaires, le joueur le mieux payé des Gunners a été écarté par l’entraîneur Mikel Arteta. De quoi permettre au directeur sportif du PSG, à savoir Leonardo, de voir les services d’Aubameyang lui être proposés selon Calciomercato.com. Cependant, Arsenal fixerait une grosse condition pour son départ.

Le prêt d’Aubameyang serait conditionné à la capacité d’Arsenal de trouver un remplaçant !