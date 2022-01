Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prêt à relancer Kurzawa ? La réponse !

Publié le 22 janvier 2022 à 11h15 par A.C.

Quasiment pas utilisé en cette première partie de saison, Layvin Kurzawa devrait quitter le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato hivernal.

Barré par Nuno Mendes, Juan Bernat et même Abdou Diallo, qui est défenseur central de formation, Layvin Kurzawa n’a pas sa place au Paris Saint-Germain. Depuis le Trophée des Champions du 1er aout dernier, il n’a en effet plus mis un pied sur le terrain et un départ est désormais devenu inévitable, sachant que Leonardo cherche justement à dégraisser l’effectif. Plusieurs pistes pourraient se concrétises, puisque Foot Mercato a récemment annoncé que le clan Kurzawa travaillerait justement sur un départ du PSG, avec notamment un départ vers la Serie A.

Chelsea n’a jamais vraiment pensé à Kurzawa

Ce qui semble certain, c’est que Layvin Kurzawa ne devrait pas poursuivre sa carrière à Chelsea. A la recherche d’un latéral gauche pour pallier la longue absence de Ben Chillwell, le club londonien semble avoir tourné le dos au joueur du PSG, qui ne devrait donc pas retrouver Thomas Tuchel. Un scénario confirmé ce samedi par Fabrizio Romano, qui assure que Kurzawa ne serait absolument pas une piste de Chelsea, tout comme Ivan Perisic de l’Inter.