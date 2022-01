Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse claire pour Kurzawa !

Publié le 20 janvier 2022 à 1h15 par Th.B.

Bien qu’il ait récemment été question d’un intérêt de Chelsea pour Layvin Kurzawa, le club entraîné par Thomas Tuchel ne devrait pas aller plus loin que ledit intérêt selon la presse anglaise. Leonardo et la direction sportive du PSG sont prévenus…

Et si Layvin Kurzawa quittait le PSG avant la clôture du mercato hivernal ? Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo semblerait, à l’instar de la dernière intersaison, chercher à trouver un point de chute pour le latéral gauche qui n’a pas les faveurs de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Privé de Ben Chilwell qui est écarté des pelouses en raison d’une blessure, Chelsea aurait coché le nom de Kurzawa comme potentielle piste hivernale. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à un départ de Kurzawa pour Chelsea, ni même à une simple offensive des Blues auprès du PSG.

Chelsea privilégierait d’autres pistes à l’option Kurzawa