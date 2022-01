Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un terrible avertissement pour Dybala !

Publié le 20 janvier 2022 à 0h15 par A.C.

Giuseppe Marotta, administrateur de l’Inter, s’est exprimé au sujet de Paulo Dybala. En fin de contrat avec la Juventus, l’attaquant intéresserait un grand nombre de clubs en Europe... dont le PSG !

L’attaque du Paris Saint-Germain pourrait changer de visage la saison prochaine. Plus le temps passe et plus Kylian Mbappé s’approche d’un départ en fin de contrat, avec le Real Madrid qui serait prêt à l’accueillir les bras ouverts. Au sein du PSG on se prépare donc au pire et nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’Erling Haaland comme Robert Lewandowski sont deux joueurs très appréciés. Leonardo pourrait toutefois avoir une occasion en or avec Paulo Dybala, qui est également en fin de contrat et vraisemblablement en froid avec la Juventus.

« Nous avons une très belle attaque, mais nous devons être ambitieux »