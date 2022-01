Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille colossale se prépare pour cette pépite de Pochettino !

Publié le 19 janvier 2022 à 23h45 par T.M.

Arrivant au terme de son contrat au PSG, Ismaël Gharbi intéresserait de nombreuses écuries à travers l’Europe.

Dernièrement, ce sont surtout les cas de Xavi Simons et d’Edouard Michut qui ont retenu l’attention au PSG. Les deux talents du club de la capitale sont dans une situation difficile, au point de jeter un froid sur leur avenir, alors que le Néerlandais est en fin de contrat et que le Français est lui lié jusqu’en 2025. Ismaël Gharbi n’est lui également pas en reste. Déjà apparu à quelques reprises avec Mauricio Pochettino, l’ailier du PSG arrive également au terme de son contrat. Si ça discute pour une prolongation, aucun accord n’a été trouvé pour le moment. De quoi donc intéresser du monde.

Gharbi est courtisé !