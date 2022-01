Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arsenal justifie le départ de Sead Kolasinac !

Publié le 19 janvier 2022 à 21h10 par Th.B.

Alors qu’il lui restait encore six mois sur son contrat, Arsenal a pris la décision de rompre l’engagement contractuel liant Sead Kolasinac au club londonien. Résultat ? L’OM a dans la foulée annoncé l’arrivée du latéral gauche jusqu’en juin 2023. Entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta a apporté sa version des faits sur cette opération en soulignant à quel point elle a été bénéfique pour les trois parties.

Coach d’Arsenal depuis décembre 2019, Mikel Arteta a pris quelques décisions fortes de puis sa prise de fonctions et notamment avec Matteo Guendouzi, Mesut Ozil ou plus récemment avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a été écarté du groupe professionnel pour des raisons disciplinaires. Et au cours de ce mercato hivernal, alors que Sead Kolasinac disposait d’un contrat qui n’expirait qu’en juin prochain à Arsenal, Arteta a donné son feu vert à la direction des Gunners pour que le contrat du latéral gauche bosnien soit rompu. Ce qui a précipité son arrivée à l’OM qui n’a pas manqué d’apporter de la joie au nouveau défenseur de l’Olympique de Marseille qui s’est enflammé sur son compte Instagram mardi. Mais pourquoi une telle décision de la part d’Arsenal ? Mikel Arteta a justifié ce choix, en soulignant la bonne option que représentait l’OM pour le joueur et Arsenal.

« Il voulait partir, il avait une bonne option, et c'était une bonne option pour le club aussi »