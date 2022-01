Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba, Guendouzi... La grosse révélation de Kolasinac !

Publié le 19 janvier 2022 à 13h15 par A.M.

Passé par Arsenal et Schalke 04, Sead Kolasinac connaît plusieurs joueurs de l'effectif actuel de l'OM et reconnaît que cela a facilité son arrivée à Marseille.

Il y a quelques jours, Jorge Sampaoli affichait sa volonté de voir débarquer un défenseur polyvalent capable de jouer dans l'axe ou dans le couloir gauche et ainsi offrir une concurrence à Luan Peres. C'est ainsi que l'OM a bouclé la signature de Sead Kolasinac qui débarque au sein d'un effectif qui comprend des joueurs qu'il connaît bien. En effet, il a côtoyé Mattéo Gunedouzi et William Saliba à Arsenal ainsi qu'Amine Harit à Schalke 04. Et il reconnaît que cela a facilité son arrivée à l'OM.

«J'ai parlé au coach et j'ai également discuté avec des joueurs ici»