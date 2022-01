Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz prépare une incroyable surprise sur le marché !

Publié le 22 janvier 2022 à 20h30 par Dan Marciano

A en croire certains médias, l'ASSE serait sur le point d'enregistrer le retour de Robert Beric. Malgré cette arrivée plus que probable, le club stéphanois rechercherait un autre avant-centre sur le marché.

L’ASSE est un monument en danger. Confronté à de graves problèmes économiques et en vente depuis des mois, le club stéphanois est, aujourd’hui, lanterne rouge du championnat. Le récent changement d’entraîneur ne permet pas, pour l’instant, à l’équipe de sortir de la zone rouge. Pour relancer la machine, Pascal Dupraz, arrivé pour remplacer Claude Puel, a demandé des renforts à ses dirigeants. Le technicien a été entendu puisque cinq joueurs ont posé leurs valises à Saint-Etienne lors de ce mois de janvier : Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub et Eliaquim Mangala. Ce n’est pas suffisant pour le coach, qui a encore demandé un effort à ses responsables. « Le retour des joueurs de la CAN et les débuts des recrues ? Oui, il faut aussi qu’on recrute encore. Et on a cette intention-là de recruter encore au moins deux joueurs, notamment un attaquant et peut-être encore un défenseur latéral. On travaille pour ça. Ce qui est bien, c’est que tout le monde est aligné, les dirigeants sont vraiment avec l’envie qu’on améliore l’équipe et qu’on sorte tous ensemble de ce mauvais pas » a-t-il confié après la défaite de son équipe face à l’OL (1-0). Directeur général de l’ASSE, Samuel Rustem travaille en coulisses sur ce dossier. « On n'oublie rien. On continue à travailler. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. On a les moyens pour essayer de mettre en œuvre la meilleure stratégie possible dans l'intérêt collectif. On aime les verts, on fait tout. On donne justement le maximum pour y arriver ». a-t-il confié au micro de France Bleu.

Beric sur le point de s'engager avec l'ASSE

Ce samedi, L’Equipe annonce que l’ASSE serait sur le point d’acter l’arrivée d’un ancien pensionnaire du Chaudron. Sous contrat avec les Verts entre 2015 et 2020, Robert Beric serait proche de s’engager avec le club du Forez. Libre depuis son départ du FC Chicago Fire, l’international slovène aurait commencé à discuter avec Roland Romeyer, président du directoire, de son retour en France. Les négociations iraient dans le bon sens et Beric devrait signer son contrat avec l’ASSE en fin de mercato hivernal. Il faut dire que l’attaquant coche toutes les cases. Le joueur connaît bien la Ligue 1 et ne devrait rien coûter. Resté proche de certains membres du vestiaire comme Romain Hamouma, le Slovène ne devrait avoir aucun mal à s’intégrer dans le groupe stéphanois. De quoi rassasier Pascal Dupraz ? Certainement pas.

Un autre avant-centre recherché