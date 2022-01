Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros dossier de Xavi bouclé par Laporta ?

Publié le 22 janvier 2022 à 23h30 par P.L.

Mettant l'accent sur la jeunesse, le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat de Ronald Araujo. D'ailleurs, Joan Laporta toucherait bientôt au but sur ce dossier.

Afin de se reconstruire une équipe capable de renouer avec le succès, Joan Laporta a donné à la jeunesse une place importante dans son projet. Dans cette optique, le président catalan a déjà officialisé les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri. Mais il aurait d’autres projets à ce niveau, puisque Joan Laporta aimerait également étendre les bails de Gavi et de Ronald Araujo. Et alors que l’Uruguayen susciterait l’intérêt de plusieurs clubs en Europe, Joan Laporta serait tout de même en train de toucher au but sur ce dossier.

Un accord déjà trouvé pour Ronald Araujo ?