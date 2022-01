Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts pourraient exaucer le voeu de Dupraz pour… 0€ !

Publié le 23 janvier 2022 à 16h30 par Th.B.

Alors que Pascal Dupraz a clairement fait savoir en conférence de presse qu’il souhaitait compter sur un attaquant supplémentaire au sein de son effectif, l’entraîneur des Verts pourrait finalement voir un ancien débarquer dans le Forez.

Depuis le début du mercato hivernal, Pascal Dupraz a pu témoigner de plusieurs recrues dans divers secteurs de jeux, à savoir Bakary Sako, Sada Thioub, Paul Bernardoni, Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala. Cependant, l’entraîneur français, nommé pour sauver l’ASSE de la relégation en Ligue 2, attend plus de ses dirigeants. Certes, son message passé avant la trêve hivernale en décembre dernier a été entendu puisque quatre renforts ont déposé leurs valises dans le Forez. Néanmoins, le coach des Verts aimerait compter sur une arme offensive supplémentaire comme il en a fait part ces dernières heures dans le cadre du derby rhodanien perdu face à l’OL vendredi soir (1-0). « Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite, ainsi qu'un joueur de plus pour atteindre les cinq recrues. Il faut moins de frilosité et plus d'armes. Avec davantage d'armes, j'aurais les idées plus claires. Un Sainté un peu plus joueur aurait mis davantage les Lyonnais en difficulté. Il faut passer à autre chose, les garçons ne lâchent pas. Nos contenus doivent être meilleurs pour marquer des points et s'extirper de la 20e place ». Voici le témoignage que Pascal Dupraz a livré en conférence de presse et dans des propos rapportés par BUT Football Club . Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 10 janvier dernier, le dossier Jean-Philippe Mateta allait être au point mort tant que Crystal Palace ne trouverait pas de remplaçant à l’attaquant français. Une piste qui ne devrait finalement mener à rien selon RMC Sport qui a dernièrement affirmé que les dirigeants des Eagles auraient assuré à Mateta qu’ils comptaient sur lui jusqu’à la fin de la saison.

Robert Beric, l’attaquant tant attendu de Pascal Dupraz !