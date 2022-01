Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz va boucler un retour improbable cet hiver !

Publié le 22 janvier 2022 à 20h10 par La rédaction

A la recherche d'un avant centre, l'ASSE serait sur le point d'enregistrer le retour de Robert Beric, libre depuis son départ de Chicago.

Après la nouvelle défaite de son équipe face à l’OL (0-1), Pascal Dupraz a fait un point sur le mercato hivernal de l’ASSE : « Il faut aussi qu’on recrute encore. Et on a cette intention-là de recruter encore au moins deux joueurs, notamment un attaquant et peut-être encore un défenseur latéral » . Au poste d’attaquant, la priorité se nomme Jean-Philippe Mateta, mais Crystal Palace souhaite, avant tout, s’attacher les services de son remplaçant selon les informations exclusives du 10Sport.com. Bloqué dans ce dossier, l’ASSE a activé d’autres pistes.

Beric devrait revenir à l'ASSE